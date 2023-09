Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Vandalismus an der Niedtalhalle

Rehlingen-Siersburg (ots)

In der Nacht vom 01.09.2023 auf den 02.09.2023 kam es durch bislang unbekannte Täter zu Sachbeschädigungen an der Niedtalhalle in Rehlingen-Siersburg. Die unbekannten Personen beschädigten hierbei ein Fenster sowie zwei Lichtkuppeln der Halle, indem sie diese vermutlich mit Pflastersteinen einwarfen. Zeugen, die Angaben zur Tat sowie insbesondere zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/9010 oder per E-Mail (PI-SLS-WSD@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

