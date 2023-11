Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Ein 68-Jähriger PKW-Fahrer aus Bad Zwischenahn befuhr am 10.11.2023, um 15:04 Uhr, mit einer weiteren Fahrzeuginsassin (Beifahrerin) - 32 Jahre alt, aus Oldenburg die A29 in Fahrtrichtung Osnabrück. An der Anschlussstelle Ahlhorn wollte er nach links auf die B213 in Fahrtrichtung Ahlhorn auffahren und übersah dabei die von links kommende 27-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg, die ihrerseits die B213 von Ahlhorn kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß, in dessen Verlauf die 27-Jährige in den Gegenverkehr schleuderte und dort mit einem 27-jährigen LKW-Fahrer aus Polen kollidierte. Der PKW befand sich in der Folge zwischen LKW und Leitplanke und die die Fahrerein war zunächst in ihrem PKW eingeklemmt. Sie konnte aber wenig später aus ihrem Fahrzeug von der vor Ort anwesenden Feuerwehr Cloppenburg geborgen werden. Die weiteren unfallbeteiligten Personen konnten eigenständig die Fahrzeuge verlassen. Die vermutlich schwer verletzte 27-Jährige aus Cloppenburg wurde vom Rettungsdienst dem Krankenhaus in Cloppenburg zugeführt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit. Sie wurden vor Ort abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Löningen wurde neben den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes unterstützend zwecks Reinigung der Straße und zusätzlicher Beschilderung der Unfallstelle hinzugerufen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell