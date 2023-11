Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (OL) - Diebstahl während einer Hochzeitsfeier

Im Tatzeitraum vom 15.09.2023/18:30 Uhr bis zum 16.09.2023/04:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Geschenke samt derzeit nicht bekannter Summe an Bargeld eines Hochzeitpaares in der Bunner Straße in 49632 Essen während der besagten Feier. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (OL) unter der Rufnummer 05434/924700 gerne entgegen.

Löningen - Diebstahl von Mofa

Am 10.11.2023 in der Zeit von 06:20 Uhr bis 14:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein mittels Lenkradschloss verschlossen am Bahnhof Löningen abgestelltes Kleinkraftrad (Mofa). Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

Emstek/Schneiderkrug - Versuchter Diebstahl von Ware in einem Sattelauflieger

Im Tatzeitraum vom 09.11.2023/16:00 Uhr bis zum 10.11.2023/06:30 Uhr entfernten unbekannte Täter zunächst die Zollplomben von insgesamt drei auf einem Autohof in der Sülzbührener Straße in 49685 Emstek abgestellten Sattelaufliegern und verschafften sich danach Zugang in die entsprechenden Auflieger. Offensichtlich wurde von einem Auflieger ein Paket mit Kleidung entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 gerne entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 10.11.2023, um 09:00 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger aus Cloppenburg zum wiederholten Male mit einem PKW die Molberger Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Seitens der Polizei Cloppenburg wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 10.11.2023, um 13:19 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger aus Garrel mit einem PKW die Nikolausdorfer Straße in 49681 Garrel, obwohl er lediglich im Besitz einer nicht mehr gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Seitens der Polizei Cloppenburg wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am 11.11.2023, um 00:55 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Cloppenburg den Alten Emsteker Weg in 49661 Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 3,47 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Ferner ist der 47-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ausdrücklich untersagt.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 10.11.2023, gegen 22:35 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger aus Bremerhaven mit seinem PKW die Immenstraße in 49681 Garrel, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell