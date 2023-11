Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / Kamperfehn - Verkehrsunfall

Beim Auffahren auf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Barssel übersah eine 20-jährige Saterländerin mit ihrem Pkw am Freitag, gegen 14.30 Uhr, einen Ackerschlepper mit Anhänger. Dieser wurde geführt von einem 40-jährigen Saterländer. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- Euro.

Friesoythe / Gehlenberg - Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 20.00 Uhr, befuhr eine 15-jährige Friesoytherin mit gleichaltriger Sozia aus Friesoythe mit ihrem Mofa den Altenend in Rtg. Gehlenberg. Ein dahinterfahrender Pkw ( 29 Jahre alter Mann aus Friesoythe ) wollte das Mofa überholen. Es kam zum Zusammenstoß als die Mofafahrerin plötzlich nach links abbiegen wollte. Die beiden Jugendlichen auf dem Mofa wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro.

