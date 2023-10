Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Hohenlimburg schwer verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Samstagabend (14.10.2023) bei einem Verkehrsunfall in Hohenlimburg schwer verletzt. Der Hagener war, gegen 20.00 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Elseyer Straße in Richtung der Auffahrt zur Autobahn 46 unterwegs. Zeitgleich wollte ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem weißen BMW von dem Gotenweg aus in die Elseyer Straße einfahren. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, bei der der 69-jährige stürzte und sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

