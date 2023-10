POL-HA: Kriminalpolizei informiert in Volkshochschule über Schutz vor Betrug

Hagen (ots) - Am 14.10.2023 gegen 23.40 Uhr befuhr ein Hagener Taxi-Fahrer die Berchumer Straße in Fahrtrichtung Hagen-Halden. Ungefähr 200 Meter vor der Einmündung Taunusstraße/Berchumer Straße kam es zu einem Zusammenstoß seines PKW mit einem Wildschwein, dass plötzlich über die Straße lief. Durch den Verkehrsunfall wurde das Tier höchstwahrscheinlich nur leicht verletzt und flüchtete in das neben der Straße befindliche Waldgelände. Am PKW entstand leichter ...

