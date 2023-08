Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Festnahme nach Schockanruf

Jena (ots)

Am Donnerstag versuchten Betrüger mehrfach im gesamten Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena ihr Glück mit sogenannten Schockanrufen. Wieder boten diese das gesamte Portfolio bis hin zum tödlichen Verkehrsunfall auf, was natürlich allesamt keine realen Begebenheiten waren. In den meisten Fällen reagierten die Angerufenen richtig und legten einfach auf. In einem Fall glaubte eine 93-jähirge Frau aus Jena dem Schwindel zwar, jedoch erwies sich ihre Hausbank als äußerst blickig und unterband die anberaumte Geldabhebung von 20.000,- Euro. In einem weiteren Fall waren die Täter äußerst hartnäckig und hätten auch fast Erfolg gehabt. Das geschädigte Ehepaar aus Jena wäre der fingierten Geschichte beinahe aufgesessen. Zum Glück besann sich das Paar und informierte die echte Polizei, nachdem sie ihre Tochter anriefen. Diese gab an, keinen Unfall gehabt zu haben und alles sei in bester Ordnung. Aufgrund der Nachprüfung direkt bei der Tochter stellte sich die von den Betrügern vorgetragene Geschichte als Lüge heraus. Hier konnte im weiteren Verlauf ein sogenannter Abholer identifiziert und fortfolgend festgenommen werden. Zu einem finanziellen Schaden kam es dadurch nicht. Die polizeilichen Maßnahmen, im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft, dauern derzeit noch an.

