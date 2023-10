Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein in Polizeikontrolle gefahren

Hagen (ots)

Am 13.10.2023 um 09.55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der Spannstiftstraße einen 43-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell