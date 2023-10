Polizei Hagen

POL-HA: Nachtrag zur Pressemeldung vom 11. Oktober 2023 - Seniorin durchbricht Zaun und bleibt mit Auto auf Gleisanlage stehen

Hagen (ots)

Am 11. Oktober 2023 berichtete die Polizei Hagen in einer Pressemeldung über einen Verkehrsunfall in Hohenlimburg, bei dem eine 81-Jährige mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache einen Zaun durchbrach und auf einer Gleisanlage zum Stehen kam. Siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5623109

In der Pressemeldung war folgende Textpassage enthalten:

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten fest, dass die 81-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie musste eine Blutprobe abgeben, um einen möglichen Drogen- oder Medikamentenkonsum verifizieren und nachweisen zu können.

Die Polizei Hagen berichtet hierzu ergänzend folgendes: Bei der Formulierung "Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten fest, dass die 81-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand" entsteht fälschlicherweise der Eindruck, dass zweifelsfrei festgestellt wurde, dass die 81-jährige Hagenerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Erst durch den zweiten Satz der Textpassage wurde deutlich, dass ein endgültiges Ergebnis noch aussteht.

Die Einsatzkräfte der Polizei führten am 10. Oktober am Einsatzort zwei freiwillige Speichel-Drogenvortests mit der 81-Jährigen durch. Beide Tests verliefen positiv, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. In einem Labor wird die Blutprobe derzeit untersucht. Ziel ist, einen möglichen Drogen- oder Medikamentenkonsum auszuschließen oder nachzuweisen. Die Auswertung der Blutprobe ist mit Stand des 13. Oktobers 2023 noch nicht abgeschlossen.

Über das Ergebnis der Probe wird die Polizei Hagen berichten.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell