Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Birlenbach. Kinderansprecher - Zeugen gesucht!

Birlenbach/Fachingen (ots)

Am Mittwoch, den 12.07.2023, wurden zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren am Friedhof im Ortsteil Fachingen von einem unbekannten Mann auf sexuelle Weise bedrängt. Der Mann zeigte den Mädchen deren Aussage nach seinen Genitalbereich und sprach sie hierbei noch auf unsittliche Weise an. Der Mann wird als ca. 40-60 Jahre alt, kräftig und mit braunen, kurzen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt und eine graue Hose mit großen Seitentaschen. Es gibt Hinweise darauf, dass der Mann mit einem Pkw unterwegs war. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diez in Verbindung zu setzen.

