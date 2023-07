Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Rennerod (ots)

Am 15.07.2023, gegen 02.05 Uhr beschädigte ein PKW in der Gewerbestraße in Rennerod einen Stromkasten. Der Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch intensive Ermittlungen konnte der 22-jährige Unfallverursacher an der Wohnanschrift festgestellt werden. Hier konnte zudem noch festgestellt werden, dass der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

