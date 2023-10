Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer verhindert die Weiterfahrt eines Busses

Hagen-Mitte (ots)

Am Graf-von-Galen-Ring kam es am Donnerstag (12.10.) zu einem Einsatz der Polizei, nachdem ein Radfahrer die Weiterfahrt eines Busses behinderte. Gegen 17.30 Uhr rief ein Busfahrer über die Leitstelle der Hagener Straßenbahn die Polizei, nachdem er mit dem 69-Jährigen ein Streitgespräch hatte. Der Busfahrer schilderte, dass er an der Haltestelle "Altenhagener Brücke" stoppte. Der 69-Jährige habe beabsichtigt mit seinem Fahrrad einzusteigen. Da der Bus sehr stark frequentiert war, habe er dem Hagener die Mitnahme des Fahrrades verweigern müsse. Dies habe der Mann jedoch nicht akzeptiert. Der 69-Jährige habe stattdessen mit seinem Fahrrad die Bustür blockiert, weshalb er seine Fahrt nicht habe fortsetzen können. Nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzung gab der Radfahrer an, dass er der Meinung war, dass noch genug Platz für ihn und sein Rad gewesen sei. Er habe das Schließen der Tür deshalb mit seinem Fahrrad verhindert. Fotos, die er angefertigt hatte, wollte er den Einsatzkräften jedoch nicht zeigen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den Mann. (arn)

