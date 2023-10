POL-HA: Automatenaufbruch in Haspe

Hagen (ots) - Am 13.10.2023 um 09.55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der Spannstiftstraße einen 43-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Strafanzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: ...

