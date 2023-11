Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg, Nord- und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl im Lebensmittelgeschäft Am 11.11.2023, um 19:30 Uhr, gab ein bislang unbekannter männlicher Täter vor, an der Kasse eines Lebensmittelgeschäftes in der Anemonenstraße in 49661 Cloppenburg zu bezahlen, griff dann plötzlich in die geöffnete Kasse und entnahm 360 Euro Bargeld. Danach entfernte sich der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Sachbeschädigung an LKW

Am 11.11.2023, gegen 11:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter männlicher Täter zunächst den Außenspiegel eines in der Industriestraße in 49681 Garrel abgestellten LKW und riss danach das vordere Kennzeichen ab. Anschließend entfernte sich der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Garrel unter der Rufnummer 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Körperverletzung und Sachbeschädigung

Am 12.11.2023, in der Zeit von 01:55 Uhr bis 02:30 Uhr, kam es im Bereich einer Bar in der Kaiforter Straße in 49681 Garrel zu Streitigkeiten zwischen einer größeren Personengruppe. Im Zuge dessen wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Scheibe zu einer Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Zudem kam es zwischen zwei Personen zu einer Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter der Rufnummer 04474/939420 gerne entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 11.11.2023, um 15:48 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger aus Cloppenburg die Bahnhofstraße in 49661 Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief dahingehend positiv. Es wurde eine Blutprobe bei dem 37-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Südkreis - FEHLANZEIGE!

