POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, dem 10.11.2023, kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr in der Großen Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Durch die Geschädigte wurde ihr Pkw VW Multivan ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 43 geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten Pkw. Anschließend setzte dieser die Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter in einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 12.11.2023, befuhr ein 24-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw gegen 20:40 Uhr die Münsterstraße in Vechta. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde der Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 24-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,55 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 12.11.2023, wird ein 35-Jähriger Dammer mit seinem PKW kontrolliert. Hierbei kann eine Atemalkoholkonzentration von 0,90 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Damme - Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Am 11.11.2023, zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, hebelt mindestens ein unbekannter Täter das Fenster eines Wohnhauses in 49401 Damme auf und steigt in dieses ein. Er entwendet diverse Wertgegenstände und flüchtet anschließend über das Garagendach in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts wird auf circa 14.200,00EUR geschätzt.

Bakum - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Sonntag, dem 12.11.2023, gegen 05:17 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Bakumer Straße in Bakum. Auf gerader Strecke kommt der Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,14 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führschein beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

