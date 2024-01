Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher geschnappt

Suhl (ots)

Samstagnachmittag brach ein bis dato Unbekannter in einen Salon in der Dörrenbachstraße in Suhl ein. Er entwendete anschließend eine Vielzahl an Kosmetikprodukten, Schmuck und elektrischen Geräten im Wert von ca. 10.000 Euro. Der verursachte Sachschaden, den er anrichtete, umfasste weitere fast 1.000 Euro. Ein Zeugenhinweis führte nur drei Tage später zur vorläufigen Festnahme eines 37-Jährigen. Er gestand die Tat und führte die Polizisten im Rahmen der Schadenswiedergutmachung zum Diebesgut, welches mittlerweile wieder an die Geschädigten übergeben werden konnte.

