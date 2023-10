Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (516/2023) Während der Öffnungszeit: Unbekannte stehlen wertvolle Goethe-Büste aus Buchhandlung in Bad Lauterberg

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Hauptstraße

Mittwoch, 18. Oktober 2023, zwischen 10.00 und 15.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Aus einer Buchhandlung in der Bad Lauterberger Hauptstraße (Landkreis Göttingen) ist am letzten Mittwoch (18.10.23) eine über 100 Jahre alte Goethe-Büste aus Alabaster gestohlen worden. Die Tat ereignete sich während des laufenden Geschäftsbetriebes in der Zeit zwischen 10.00 und 15.00 Uhr.

Eine Angestellte bemerkte das Verschwinden der ca. 30 bis 40 cm großen und etwa zehn Kilo schweren Plastik von einem Tisch im Verkaufsraum. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Büste sei aufgrund einer Beschädigung, die vor einigen Jahren geklebt werden musste, sehr gut zu erkennen. Der materielle Wert der Antiquität wird auf rund 250 Euro geschätzt. Ihr emotionaler Wert sei weitaus höher, so die Mitarbeiterin.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Büste nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

