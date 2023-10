Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (512/2023) Eisdiebstahl trotz Herbst - Stracciatella, Schoko und Waldmeister aus Verkaufsstand in der Robert-Koch-Straße gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Koch-Straße

Nacht zu Mittwoch, 18. Oktober 2023

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte Eisdiebe haben in der Nacht zu Mittwoch (18.10.23) in Göttingen Speiseeis im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro aus einem Verkaufsstand in der Robert-Koch-Straße gestohlen. Weder ein an der Tür angebrachtes Schloss, noch die wohl eher schleckfeindlichen Temperaturen konnten die Diebe von ihrem Drang abhalten. Stracciatella, Schokolade, Waldmeister und eine weitere Schale mit der Spezialität des Hauses verschwanden spurlos.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

