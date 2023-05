Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fischwilderei/ Hochsitz aufgebrochen/ Fake-SMS

Plettenberg (ots)

Ein Fischereiaufseher erwischte am Montagabend gegen 18.45 Uhr eine Frau (47) und einen Mann (37 beim Angeln in der Lenne. Sie hatten keinen Angelschein. Der Aufseher holte deshalb die Polizei, die Anzeigen schrieb wegen Fischwilderei.

Vier Männer haben am Sonntagabend gegen 18 Uhr ein Feuer im Wald entzündet und Jagdeinrichtungen beschädigt. Aufnahmen einer Wildkamera zeigen die vier Männer. Die Aufnahmen endeten um 18.24 Uhr. Als der Inhaber den Ort aufsuchte, stellte er fest, dass der Hochsitz aufgebrochen und die Kamera gestohlen wurde. Es gab diverse andere Schäden und Müll. Die Inhaber des Jagdsitzes erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Eine 22-jährige Plettenbergerin ist auf eine Fake-SMS hereingefallen. Am Donnerstag vergangener Woche landete eine Meldung auf ihrem Smartphone, wonach sie ihre Bank-Legimitation verlängern müsse. Sie sollte auf einen Link klicken und dort ihren Banken-Key, ihre IBAN und ihr Passwort eingeben. Das tat sie. In den folgenden Tagen erfolgten mehrere nicht autorisierte Abbuchungen von ihrem Girokonto. Die SMS landen gerade wieder massenhaft auf x-beliebig ausgewählten Handy-Nummern. Sie haben keinerlei Bezug zu tatsächlichen Bankverbindungen. Doch immer wieder lassen sich Opfer zu dem Klick auf den Link verleiten. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, die einzig und allein dazu dient, an die Daten der Opfer zu kommen. Betroffene sollten umgehend ihre Bank informieren und Anzeige erstatten bei der Polizei. (cris)

