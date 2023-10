POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Geparktes Auto touchiert und geflüchtet/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten in den vergangenen Tagen zwei E-Bikes in der Darmstädter Innenstadt. In der Kasinostraße erbeuteten die Kriminellen im Zeitraum von Dienstagabend (17.10) bis Mittwochnachmittag (18.10.) ein dunkelblaues Rad der Marke "Riese&Müller", Modell "Charger 3". Am Mittwoch (18.10.) wurde im Zeitraum von 8 Uhr bis ...

mehr