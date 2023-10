Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: E-Bikes gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten in den vergangenen Tagen zwei E-Bikes in der Darmstädter Innenstadt.

In der Kasinostraße erbeuteten die Kriminellen im Zeitraum von Dienstagabend (17.10) bis Mittwochnachmittag (18.10.) ein dunkelblaues Rad der Marke "Riese&Müller", Modell "Charger 3". Am Mittwoch (18.10.) wurde im Zeitraum von 8 Uhr bis 13.30 Uhr zudem ein schwarzes E-Mountainbike der Marke "Carver", Modell "Strict", an einer Schule in der Alsfelder Straße entwendet. Beide Fahrräder waren durch Schlösser gesichert.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf circa 4.000 Euro. Wer Hinweise zu den Taten oder dem Verbleib der Fahrräder geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzten (Tel.: 06151 / 969-41110).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell