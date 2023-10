POL-DA: Kelsterbach: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Pfungstadt (ots) - Am Mittwochmittag (18.10.) kam es zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Eberstädter Straße, in der Nähe zur Pfarrgasse, zu einer Unfallflucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der bislang unbekannte Wagenlenker eines weißen Autos gegen einen am Fahrbahnrand geparkten silbernen Mercedes gefahren sein. Am Mercedes entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden. Im Anschluss ...

