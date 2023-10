Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pfungstadt (ots)

Am Mittwochmittag (18.10.) kam es zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Eberstädter Straße, in der Nähe zur Pfarrgasse, zu einer Unfallflucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der bislang unbekannte Wagenlenker eines weißen Autos gegen einen am Fahrbahnrand geparkten silbernen Mercedes gefahren sein. Am Mercedes entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Eberstadt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

Berichterstatter: Sturm, PK

