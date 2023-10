Darmstadt (ots) - Der Versuch in einem Einkaufsmarkt in der Heinrichstraße einen fremden Payback Account für sich zu nutzen, endete für einen 32 Jahre alten Mann am Dienstag (17.10.) in der Justizvollzugsanstalt. Gegen 17 Uhr waren Mitarbeiter des Marktes nach einem Hinweis von Zeugen auf das verdächtige Treiben ...

mehr