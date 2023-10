Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Payback Accounts in betrügerischer Absicht genutzt

Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Der Versuch in einem Einkaufsmarkt in der Heinrichstraße einen fremden Payback Account für sich zu nutzen, endete für einen 32 Jahre alten Mann am Dienstag (17.10.) in der Justizvollzugsanstalt. Gegen 17 Uhr waren Mitarbeiter des Marktes nach einem Hinweis von Zeugen auf das verdächtige Treiben aufmerksam geworden und hatten die Polizei informiert. Die hinzueilenden Beamten stellten den Tatverdächtigen aus Bruchsal noch vor Ort und zudem bei seiner Kontrolle fest, dass gegen ihn bereits drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, im Zusammenhang mehrere Diebstahls- und Betrugsdelikte, vorlagen. Der Mann kam mit zur Wache und wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird er mehr als 100 Tage verbringen müssen. Wie er an die Daten des Payback Accounts gekommen ist und ob er noch für weitere ähnlich gelagerte Delikte verantwortlich ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Diese hat das Kommissariat 23 von der Darmstädter Kriminalpolizei übernommen (Rufnummer 06151/9690).

