Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Brände rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

In den Abendstunden zwischen Montag (16.10.) und Dienstag (17.10.) kam es zu zwei Bränden in der Darmstädter Innenstadt, die die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen haben.

Zeugen alarmierten am Montag (16.10.) gegen 22 Uhr die Einsatzkräfte und meldeten einen Containerbrand in der Siemensstraße. Wie sich herausstellte, brannten unter anderem Papierstücke und Müll. Die Feuerwehr konnte den kleineren Brand schnell löschen. Laut Zeugen soll sich am Einsatzort ein Mann aufgehalten und sich verdächtig verhalten haben. Der Mann soll um die 1,80 Meter groß gewesen sein und schwarze Kleidung getragen haben. Ob er in Zusammenhang mit dem Brand steht, muss geprüft werden.

Gegen Mitternacht (17.10.) kam es zu einem weiteren Brand, in einem Hinterhof in der Bleichstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein dort gelagerter Sperrmüllhaufen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde die Fassade des anliegenden Hauses beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 40.000 Euro geschätzt. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei prüft, ob ein Tatzusammenhang zwischen den Bränden bestehen könnte. Das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06151 / 969-0).

