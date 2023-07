Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruchdiebstahl

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit vom 23.06. - 08.07.2023 kam es auf der Lockhütter Straße zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter gelangten in das MFH und hebelten mit massivem Werkzeugeinsatz die gut gesicherte Wohnungstür der Geschädigten im 2. OG auf. Anschließend werden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Vermutlich erbeutet man Schmuck in unbekannter Höhe. Mittels vorgefundenem Glasreiniger werden möglicherweise verursachte Spuren an der Wohnungstür vernichtet. Letztlich verlässt man das Objekt und flüchtet unerkannt in unbekannte Richtung. Die aus dem Urlaub zurückkehrende Nachbarin bemerkt die aufgebrochene Wohnungstür und verständigt die Polizei. Hinweise an die Polizei MG, Tel.: 02161/29-0

