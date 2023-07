Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit vom 28.06. bis 07.07.2023 kam es auf der Donker Straße zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Wohnungsnehmer die Wohnungstüre auf und drangen in die Wohnräume ein. Nach Durchsuchen der Wohnräume wurde ein Sparschein mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Hinweise an die Polizei MG, Tel.: 02161/29-0

