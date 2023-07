POL-MG: Einbruch in Blumengeschäft

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch, 5. Juli, einen 19-jährigen Mann an der Vorster Straße in Hardt-Mitte wegen Drogenhandels mit nicht geringer Menge und mit Waffe vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Donnerstag, 6. Juli, Untersuchungshaft an. Einer Polizeistreife fiel gegen 11.30 Uhr eine verdächtige Person an einer Bushaltestelle an ...

