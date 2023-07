Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 19-jähriger Drogendealer festgenommen | U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 5. Juli, einen 19-jährigen Mann an der Vorster Straße in Hardt-Mitte wegen Drogenhandels mit nicht geringer Menge und mit Waffe vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Donnerstag, 6. Juli, Untersuchungshaft an.

Einer Polizeistreife fiel gegen 11.30 Uhr eine verdächtige Person an einer Bushaltestelle an der Vorster Straße auf. Sie entschlossen sich den Mann zu kontrollieren, wendeten ihren Streifenwagen und bemerkten, dass sich der Verdächtige daraufhin versuchte zu verstecken. Als sie den Mann ansprachen, flüchtete er nach einem kurzen Wortwechsel zu Fuß über die Alexander-Scharff-Straße in Richtung Kirche. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Während seiner Flucht versuchte der Verdächtige seine Umhängetasche zu lösen und wegzuwerfen. Allerdings stellte ihn ein Beamter bevor ihm das gelang.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 19-Jährigen fanden die Beamten unter anderem in seiner Umhängetasche Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente. Darunter über 60 Gramm Haschisch und zwei Flaschen Opiate. Außerdem führte der Mann eine Schreckschusswaffe, eine Feinwaage und szenetypische Druckverschlusstütchen mit sich. Die Betäubungsmittel, die Waffe und die weiteren Gegenstände stellten die Beamten sicher und nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest.

Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Drogen- und Raubdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Dem 19-Jährigen droht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren wegen Drogenhandels mit nicht geringer Menge und mit Waffen. (jl)

