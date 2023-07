POL-MG: Einbruch in Kirche - Unbekannte stehlen sakrale Gegenstände

Mönchengladbach (ots) - Trickdiebe haben am Mittwoch, 5. Juli, eine 86-Jährige aus Lürrip bestohlen und die Seniorin so um einen vierstelligen Bargeldbetrag gebracht. Die Frau hatte gegen 13 Uhr einem Mann die Haustür geöffnet. Dieser erklärte ihr, dass er von den Wasserwerken kommen würde und die Wasserleitungen kontrollieren müsse. Dafür gingen sie gemeinsam in den Keller. Die Hauseingangstüre soll während ...

