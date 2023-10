Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit über 100 km/h in der Stadt unterwegs

Polizei stoppt Sportwagenfahrer

Darmstadt (ots)

Polizeibeamte des 1. Polizeireviers führten am Mittwochabend (18.10.) Verkehrskontrollen in der Kranichsteiner Straße durch. Dabei stand die Geschwindigkeit im besonderen Fokus der Ordnungshüter. Als traurigen Spitzenreiter konnten die Beamten gegen 23:00 Uhr einen 32-jährigen Lamborghini-Fahrer stoppen, der bei erlaubten 50 km/h mit 102 km/h unterwegs war. Er hatte trotz eines bestehenden Überholverbotes zudem mehrere Fahrzeuge überholt. Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein 2-monatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell