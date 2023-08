Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Firmentransporter aufgebrochen

Straßenhaus (ots)

Im Zeitraum vom 09.08.2023, 22:30 Uhr - 10.08.2023, 06:30 Uhr kam es in der Lindenstraße in Straßenhaus zu einem Einbruch in einen Firmentransporter. Der oder die Täter schnitten hierzu ein Loch in die Schiebetür um diese zu öffnen. Entwendet wurde nichts. Es entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden am Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell