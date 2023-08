Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorrollerfahrer durch Verkehrsunfall leichtverletzt

Betzdorf (ots)

Am 10.08.2023 gegen 17:00 Uhr kam es in Betzdorf an der Kreuzung Steinerother Str./Tiergartenstraße zur leichten Kollision eines PKW mit einem Motorroller. So gedachte die 54jährige PKW-Fahrerin, von der Eisenbahnstraße aus auf die Steinerother Straße aufzufahren und übersah hierbei den bereits auf der Steinerother Straße befindlichen 61jährigen Rollerfahrer. Der PKW touchierte den Rollerfahrer leicht, dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht.

