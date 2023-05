Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Breisach-Oberrimsingen - Dachstuhlbrand

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 20.05.2023, kam es gegen 11:30 Uhr in einem Wohngebiet in Oberrimsingen zum Brand einer Gartenhütte. Des Weiteren geriet eine Tanne in Brand. In der Folge wurde festgestellt, dass an besagtem Anwesen auch der Dachstuhl brannte.

Die örtliche Feuerwehr ist Stand 15:30 Uhr noch im Einsatz. Ein Großteil des Daches muss geöffnet werden, um mögliche Glutnester zu beseitigen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand - der Sachschaden beläuft sich etwa auf 150.000 Euro.

Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell