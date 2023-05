Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: In Wohnung eingestiegen - Täter gestört - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.05.2023, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 08.10 Uhr, stieg ein Unbekannter über eine gekippte Terrassentür in eine Wohnung. Die Wohnung befindet sich in einem großen Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße / Ecke Pflughofpassage. Im Schlafzimmer traf der Unbekannte auf den Bewohner der Wohnung. Der Unbekannte meinte er müsse Arbeiten verrichten und flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, korpulente Statur, kurze schwarze Haare. Er soll einen Jogginganzug und Arbeitsschuhe getragen haben. Auch hatte er eine grüne Umhängetasche dabei. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

