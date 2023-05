Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Unfallflucht beim Vatertagsfest in Schönenberg - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.05.2023, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 18.05.2023, 08.30 Uhr, wurde die linke Fahrzeugseite eines blauen VW Tiguan von einem anderen Fahrzeug stark beschädigt. Der VW Tiguan stand anlässlich des Vatertagsfestes in der Straße "Am Bühlrain". Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund des gut besuchten Vatertagsfestes erhofft sich das Polizeirevier Schopfheim Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07622 666980 entgegen.

