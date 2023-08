POL-PDNR: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochnachmittag befuhr eine 68-jährige Frau aus Rheinbrohl die L 256 in Fahrtrichtung Linz und wollte nach links auf die K 10 Richtung Dattenberg abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Ohlenberg. Dieser versuchte der Kollision auszuweichen und stieß mit einem an der Kreuzung wartenden Pkw eines Fahrers aus Leubsdorf zusammen. Es entstand ...

