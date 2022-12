LPI-SHL: Berauscht gefahren

Seligenthal (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter warfen am Dienstag gegen 16:10 Uhr zwei Feuerwerkskörper in einen Papiercontainer. Dieser war an einem Lebensmittelmarkt in der Gothaer Straße in Seligenthal aufgestellt. Die Explosion der Böller sorgte dafür, dass der Container in Flammen aufging. Kameraden der Feuerwehr löschten diese, konnten aber einen Totalschaden nicht mehr verhindern. Bisherige Ermittlungen zeigten, dass es sich um zwei Täter gehandelt haben ...

mehr