POL-PDNR: Mit 1,45 Promille am Steuer

Betzdorf (ots) - Am 10.08.2023 gegen 17:00 Uhr kam es in Betzdorf an der Kreuzung Steinerother Str./Tiergartenstraße zur leichten Kollision eines PKW mit einem Motorroller. So gedachte die 54jährige PKW-Fahrerin, von der Eisenbahnstraße aus auf die Steinerother Straße aufzufahren und übersah hierbei den bereits auf der Steinerother Straße befindlichen 61jährigen Rollerfahrer. Der PKW touchierte den Rollerfahrer ...

