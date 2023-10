Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (513/2023) Fensterfront von Bankfiliale in Göttingen mit Farbe beschmiert - Polizei geht von politisch motivierter Tat aus, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Zindelstraße

Mittwoch, 18. Oktober 2023, mutmaßlich gegen 19.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vermutlich am frühen Mittwochabend (18.10.23) haben Unbekannte in der Zindelstraße in Göttingen mehrere Schaufenster einer Bankfiliale mit rosa und roter Sprühfarbe beschmiert. Insgesamt sind vier große, nahezu bodentiefe Sichtfenster von den Verunreinigungen betroffen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Aufgrund der vorgefundenen Gesamtumstände und insbesondere einer von den Tätern aufgebrachten Parole geht die Polizei von einer politischen Motivation aus. Das Staatsschutzkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wird vermutet, dass die Schmierereien am frühen Mittwochabend, also zu einer Zeit, als sich noch Passanten in der Innenstadt aufhielten, verübt wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell