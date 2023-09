Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe eingeschlagen und Getränkedosen entwendet

Darmstadt (ots)

Ein in einem Parkhaus am Friedensplatz abgestellter weißer Opel geriet in der Zeit zwischen Montag (11.9.) und Montag (18.9.) in das Visier Krimineller. Die Täter schlugen die Beifahrerseite des Autos ein und entwendeten Getränkedosen aus dem Innenraum. Sie flüchteten und ließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro zurück. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell