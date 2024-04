Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Radfahrer verletzt sich bei Unfall leicht (18.04.2024)

Hardt (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Gewerbestraße hat sich ein Radfahrer leicht verletzt. Der 59-jährige Mann fuhr mit seinem Herrenrad in Richtung Mariazeller Straße. Auf Höhe der Hausnummer 29 prallte er bei starken Regen und Hagel gegen einen am Straßenrand geparkten Skoda Superb. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht an der Hand. Am Skoda bei dem Aufprall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell