Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, A81, B34, Lkr. Konstanz) "Verkehrschaos" auf der Autobahn 81 (02.08.2023)

Gottmadingen, A81 (ots)

Aufgrund des Schweizer Feiertages und des damit einhergehenden Lastwagen-Fahrverbots in der Schweiz ist es am Mittwoch zu teilweise chaotischen Verkehrsverhältnissen auf der Autobahn 81 von der Anschlussstelle Hilzingen bis zur Grenze Thayngen gekommen. In Fahrtrichtung Gottmadingen musste die Fahrbahn ab 04.30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Problematisch war während des "Verkehrschaos" insbesondere, dass eine Vielzahl der Verkehrsteilnehmer die aufgestellten Hinweistafeln, Verbotszeichen, Fahrbahnmarkierungen und selbst die Anweisungen der schließlich regelnden, gut sichtbaren Polizeibeamten ignorierten. So wendeten zwei Autofahrer kurzerhand im Stauraum um entgegen der Fahrtrichtung bis zur Anschlussstelle Hilzingen zu gelangen. Glücklicherweise ist hierdurch niemand gefährdet worden. Die Polizei stoppte beide Fahrer, die nun eine Anzeige und ein Bußgeld in Höhe von rund 200 Euro erwartet. Durch die verkehrsregelnden Maßnahmen konnte das Chaos nach und nach zunächst einigermaßen entzerrt werden, was jedoch nur bis zum Ende der Zollabfertigung anhielt. Danach kam es erneut zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staubildung. Mit einer Entspannung der Verkehrslage in dem betreffenden Bereich ist vermutlich erst im Laufe des heutigen Tages zu rechnen. Durch die Sperrung der Autobahn kam es auch auf den Ausweichstrecken und auf der B34 zu erheblichen Behinderungen.

