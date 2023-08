POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Baucontainer - Baumaschinen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (02./03.08.2023)

Spaichingen (ots) - Insgesamt 12.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag, gegen 18.15 Uhr, auf der Robert-Koch-Straße ereignet hat. Ein 72-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Europastraße unterwegs und bog an der Einmündung in die Robert-Bosch-Straße ein. Hierbei kam es ...

