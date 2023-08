Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Gas- und Bremspedal verwechselt (02.08.2023)

Spaichingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 83-jähriger Renault Captur- Fahrer fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei verwechselte er Brems- und Gaspedal, weshalb der Mann über die Gegenfahrbahn fuhr und in eine Hauswand krachte. Aufgrund der Wucht des Aufpralls verletzte sich der Autofahrer leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Verletzten. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die entstandene Schadenshöhe an der Hauswand ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell