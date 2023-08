Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A 81/ Lkr. Rottweil) Beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn anderes Auto übersehen - rund 15.000 Euro Schaden (02.08.2023)

Vöhringen A 81 (ots)

Zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel ist es am Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn A 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz gekommen. Kurz nach 8.30 Uhr fuhr eine 40-Jähriger mit einem Lastwagen MAN auf der A 81 in Richtung Stuttgart und wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Mercedes, dessen 43-jähriger Fahrer bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den am Mercedes entstandenen Schaden auf etwa 12.000 Euro, am Lastwagen auf rund 3.000 Euro.

