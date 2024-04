Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Körperverletzung (10.04.2024)

Triberg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist es bereits am vergangenen Mittwoch, den 10.04.2024 gegen 16 Uhr in einer Gaststätte in Triberg in der Wallfahrtstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 54-Jähriger schlug in den Räumen des Lokals einen 26-Jährigen, wodurch dieser sich leichte Verletzungen zuzog. Im anschließenden Wortgefecht, sprach der ältere Mann noch eine Drohung gegenüber dem jungen Mann aus. Beide Männer kannten sich bereits. Zur Tatzeit befanden sich weitere Gäste in dem Restaurant. Es wird gebeten, dass sich Zeugen beim zuständigen Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 916071-0, oder dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-00, melden.

