St. Georgen (ots) - Am Donnerstag ist es gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im Brudermoos" in St. Georgen zu einer Unfallflucht gekommen. Beschädigt wurde durch einen unbekannten Autofahrer ein blauer Ford Grand C Max am hinteren rechten Kotflügel und der Felge. Die ungefähre ...

mehr