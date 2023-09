POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und dem Polizeipräsidium Pforzheim (PF) Pforzheim - Nach Beilattacke; Richter erlässt Haftbefehl

Baiersbronn (ots) - Eingebrochen worden ist in der Zeit von Donnerstag auf Freitag in eine Apotheke in Baiersbronn. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangte die noch unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Donnerstag 19:55 Uhr bis Freitag 7:30 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Apotheke in der Freudenstädter Straße. Aus dem Inneren wurde Bargeld im ...

